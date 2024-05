Castel San Giovanni, due donne investite: una è grave, trasportata a Parma

Grave incidente stamattina (22 maggio) a Castel San Giovanni, in viale Amendola. Due donne sono state investite mentre attraversavano le strisce pedonali. E’ scattato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori, tra cui la polizia locale, i carabinieri e l’eliambulanza del 118. Una ferita di circa 50 anni è stata condotta in ospedale a Piacenza, mentre l’altra – un’ottantenne – è stata trasportata in volo a Parma in gravi condizioni. La strada è stata chiusa. La dinamica è al vaglio delle autorità.