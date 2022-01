Club Lions Valli Trebbia e Luretta: generi alimentari donati all’Emporio Solidale

Si rinnova l’impegno del Club Lions Rivalta Valli Trebbia e Luretta a fianco dell’Emporio Solidale: questa mattina alcuni rappresentanti del club hanno donato al centro di via I Maggio derrate alimentari per un valore di 1.545 euro. “In cinque anni – ha spiegato il presidente Roberto Terribile – il nostro club ha elargito circa 5mila euro di donazioni a una realtà fondamentale per il territorio come l’Emporio Solidale. Per il 2022 sono in programma nuove iniziative tra i nostri soci che ci consentiranno di raccogliere altri fondi per aiutare le persone in difficoltà”.

Donazioni particolarmente gradite vista l’emergenza povertà.