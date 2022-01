Emporio solidale, nel 2021 raddoppiate le famiglie bisognose. “Il 2022 fa paura”

“Ad oggi sono 168 i nuclei famigliari seguiti dall’Emporio solidale di Piacenza, per un totale di 680 persone: di queste, 318 sono minori”.

E’ un’istantanea allarmante quella scattata dal presidente Mario Idda, che rende piuttosto bene l’idea di ciò che sta accadendo nella nostra città: la povertà, acuita dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica che da due anni a questa parte continua a serpeggiare, allunga sempre più le sue mani inglobando nuove fasce di popolazione piacentina. Basti pensare che, come sottolineato dal presidente dell’Emporio solidale, “nel 2021 le famiglie assistite dal centro di via I Maggio sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente. Nell’epoca pre-pandemia, infatti, all’emporio accedevano circa una settantina di nuclei famigliari, per lo più di origine straniera. Ultimamente, invece, ci sono anche molte famiglie italiane”.

Quali sono le famiglie-tipo che si rivolgono all’emporio? “Particolarmente bisognose sono le famiglie mono genitoriali, spesso colpite da un evento drammatico come lutti, malattie o separazioni. Si rivolgono a noi perché faticano ad arrivare a fine mese”.

Purtroppo, le prospettive per il 2022 sono tutt’altro che rosee: “Tra continui rincari e il perdurare dell’emergenza Covid – prosegue Idda – le persone che rischiano di andare in difficoltà aumenteranno. Siamo molto preoccupati”.