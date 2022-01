Tra sabato e domenica ancora risse tra giovani in piazza Cittadella e sul Corso

Ancora diverbi e zuffe in centro storico a Piacenza, sempre con giovani protagonisti.

A cavallo fra sabato e domenica diversi interventi di carabinieri e polizia per calmare animi un po’ accesi di giovanissimi frequentatori della zona.

Il più importante in via Cittadella alle 3 della notte: sul posto una gazzella dei carabinieri il cui equipaggio si è imbattuto in un paio di ragazzi in lite. Alla vista dei militari si sono subito calmati e si sono allontanati.

Un analogo episodio è avvenuto nella serata di sabato sul Corso, già teatro nelle scorse settimane di risse e rapine, sempre tra giovanissimi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà