Camionista morto all’autogrill, collega assolto anche in Appello

Confermata l’assoluzione in secondo grado di giudizio per Ricards Zamolskis, il camionista lituano di 63 anni accusato di aver assassinato dell’autotrasportatore ucraino Oleksandr Bokov, 32 anni. La conferma dell’assoluzione è arrivata l’altro giorno dalla Corte d’Appello di Bologna che ha sostanzialmente “ricalcato” quanto stabilito in primo grado dal tribunale di Piacenza. La pubblica accusa lo sorso luglio aveva chiesto per il camionista lituano 21 anni di pena. Tuttavia a questo omicidio è sempre mancato il testimone diretto, da qui forse la doppia assoluzione che chiude definitivamente il caso. Il fatto confluito in secondo grado presso il tribunale di Bologna risale al 30 luglio del 2016 e avvenne nel parcheggio dell’area di servizio sull’A1 a Fiorenzuola. Il delitto era avvenuto nell’estate di 6 anni fa, a scoprire il cadavere del povero camionista ucraino era stato un altro autotrasportatore che aveva dato subito l’allarme.

