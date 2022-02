Cinque granate trovate nella zona del Parco della Galleana. Interviene il Genio Pontieri

Nella mattinata del 2 febbraio, con il coordinamento della Prefettura, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Pontieri di neutralizzazione e successivo trasporto in un sito sicuro, per il brillamento, di tre granate d’artiglieria da 47 mm HE e due granate d’artiglieria da 47 mm AP, tutte di fabbricazione italiana, rinvenute ieri nel comune di Piacenza in un cantiere nella zona del Parco della Galleana. All’intervento di vigilanza hanno partecipato anche le Forze di Polizia.

