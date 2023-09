Ripristino di ferrovie e posa di ponti. Battaglia digitale nei cieli. E’ l’esercitazione Argo

Importante attività di addestramento, nella mattinata di martedì 12 settembre sulle rive del Po, che ha coinvolto numerosi assetti dell’Esercito Italiano.

E’ Argo 2023, messa in atto allo scalo Pontieri per verificare le capacità di re-deployment e per incrementare il livello di interoperabilità dei reparti del Genio con altri assetti specialistici delle Forze Armate. Una analoga esercitazione si è svolta lo scorso anno, con la presa dell’altra sponda del Po. In questa edizione l’obiettivo era fornire supporto alle truppe sbarcate, con l’invio di mezzi e materiali.

Necessario quindi riattivare le vie di comunicazione terrestri interrotte dal nemico, stradali e ferroviarie, con la posa di ponti Janson e il transito dei mezzi, carrarmati compresi, e il ripristino dei binari con tecniche specifiche.

Quindi la bonifica da eventuali ordigni nemici e la posa del ponte galleggiante mobile, con lo sbarco dei mezzi. Di particolare rilievo l’utilizzo di droni e di tecnologie informatiche capaci di ingannare il nemico facendogli interpretare false posizioni Gps dei mezzi e delle truppe, confondendo eventuali attacchi di artiglieria. Spettacolare anche l’arrivo di un elicottero per il recupero di un ferito e di un altro apparecchio Chinook per il recupero delle truppe.

Presenti alla esercitazione numerose autorità cittadine, oltre alti ufficiali tra cui il Comandante di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale di Corpo d’Armata Pietro Serino.