Genio Piacenza, Paradiso è il nuovo comandate. In Libano anche i Pontieri

Sotto la pioggia battente si è svolta alla caserma Nicolai di Piacenza la cerimonia di avvicendamento tra il comandante uscente, colonnello Fabio Frattolillo e il subentrante parigrado Daniele Paradiso.

IL DISCORSO DEL COMANDANTE DELLA BRIGATA GENIO

A presenziare alla cerimonia, il comandante della Brigata Genio, generale di brigata Gianluca Dello Monaco, che ha scelto di parlare senza microfono per muoversi liberamente, esprimendo le sue parole “a braccio” e senza leggere il discorso che aveva preparato e plastificato per proteggerlo dalla pioggia.

“I pontieri sono fieri interpreti dell’essere soldati, consapevoli di aver reso onore alla bandiera e a coloro che sono caduti in armi, come il maresciallo Daniele Paladini (morto in Afghanistan nel 2007). Questo reparto è un gioiello del fare e del sapere; tutti sono capaci di trasformare in azioni le richieste”. Il generale, da un anno alla guida della Brigata, ha parlato di mesi intensi per un’unità solida e coesa, ricordando il motto “Per ogni ponte una superba sfida”. Una unità del genio è partita con destinazione Libano per lavori all’interno delle basi Unifil, tra questi anche militari del reggimento pontieri di Piacenza.

IL COLONNELLO FRATTOLILLO LASCIA PIACENZA DOPO DUE ANNI

Emozione è emersa dal discorso di saluto del comandante uscente Frattolillo: “È stato un onore per me guidare questo reggimento. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi con orgoglio, precisione e con il sorriso. Per un comandante, è stato il massimo”. Il colonnello ha ringraziato la propria famiglia e quelle dei militari per il supporto, sottolineando che la “forza armata non poteva fare scelta migliore” per il suo successore. Tra le attività che hanno caratterizzato i due anni a Piacenza, si annoverano l’emergenza alluvione in Romagna, l’operazione Strade Sicure, le esercitazioni Argo 2023 sul Po e, quest’anno, sul Tevere a Roma.

IL NUOVO COMANDANTE DANIELE PARADISO

Il nuovo comandante, Daniele Paradiso, nato in provincia di Bari nel 1979, ha ricoperto in precedenza il ruolo di comandante del Battaglione Genio Ferrovieri nel 2020/21 e successivamente ha lavorato come capo sezione Studi e Progetti allo Stato Maggiore dell’Esercito, a livello internazionale ha anche partecipato alla missione Unifil in Libano. Sulle note dell’inno di Mameli, solo al termine della cerimonia, la pioggia ha smesso di cadere.

