Infermiera arrestata, oggi l’interrogatorio di garanzia. “E’ molto provata”

Sono entrambi molto scossi e provati i protagonisti della vicenda riguardante i falsi vaccini che sarebbero stati inoculati a decine di no-vax desiderosi di avere il green pass senza aver ricevuto vere somministrazioni.

L’infermiera arrestata mercoledì mattina dai carabinieri del nucleo investigativo con l’accusa di corruzione si trova ora nel carcere di Reggio Emilia. Stamattina sarà sottoposta all’interrogatorio di garanzia. Il suo avvocato difensore ha riferito a Libertà che la sua assistita gli è parsa “provata per le vicende che in questi giorni l’hanno coinvolta”. Scosso anche il suo presunto collaboratore, accusato di aver “reclutato” no-vax desiderosi di vaccinarsi a prezzi variabili fra i 250 e i 500 euro con liquido fisiologico, per poi ricevere certificati di vaccinazione con tanto di timbri Ausl, che sarebbero stati forniti dall’infermiera.

