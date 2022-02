In giro nonostante la quarantena: otto denunce in una settimana

Proseguono, da parte delle forze di polizia e delle polizie locali, le attività di monitoraggio e controllo dell’osservanza delle disposizioni anti-contagio da Covid. Nella settimana dallo scorso 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022, sono state controllate 4.855 persone e 558 tra attività e esercizi commerciali, con l’impiego di 896 unità in servizio.

I controlli hanno indotto le forze dell’ordine a sanzionare tre persone a causa della mancanza del Green pass in luoghi dov’è previsto l’obbligo. Altre due sanzioni sono state commisurate per il mancato utilizzo delle mascherine. Inoltre sono stati sanzionati tre titolari di attività commerciali. Per uno di questi è stata disposta la chiusura provvisoria dell’attività, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 19 del 2020.

Nell’ultima settimana, sono state denunciate anche otto persone per non aver rispettato l’obbligo di quarantena nel proprio domicilio. Complessivamente – fanno sapere dalla Prefettura – dallo scorso 6 dicembre, fino a domenica 6 febbraio, sono state controllate 48.524 persone per verificare il possesso del Green pass, di queste solo 69 sono state sanzionate. I controlli sono stati effettuati anche all’interno di 6.874 attività commerciali, sanzionandone 35 (in un solo caso è stata disposta la chiusura provvisoria). In 25 casi, inoltre, sono state elevate sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale (le mascherine). Infine, sono state 15 le persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione previsto dalla quarantena.