Elezioni, Cugini è il primo candidato: in campo con “Alternativa per Piacenza”

E’ il primo aspirante sindaco a scendere in campo. Stefano Cugini è ufficialmente il candidato di Alternativa per Piacenza. Lo ha eletto ieri, quasi all’unanimità, l’assemblea plenaria convocata al teatro Trieste 34: solo cinque i voti contrari tra i circa 150 partecipanti al voto (di cui più di 40 collegati online). Una riunione in cui è stata formalizzata la spaccatura già annunciata. Si è preso atto della volontà di Pd, Articolo 1, Emilia Coraggiosa, Psi e alcune liste civiche di muoversi in autonomia.

Cugini, ex capogruppo del Pd fresco di dimissioni, ha annunciato la prossima mossa: l’ingresso nel gruppo consiliare di Piacenza in Comune, al fianco di Luigi Rabuffi che, assieme a Sergio Dagnino (M5S), ha dato pieno appoggio al neo candidato sindaco di App. Nel frattempo ApP orfana di partiti lavora anche al tentativo di riavvicinamento del partito di Rifondazione Comunista, con cui è stato aperto un primo confronto.