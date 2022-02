Foti e Opizzi indagati, Fratelli d’Italia: “Piena fiducia in loro e nella magistratura”

“Noi non ci nascondiamo, non vogliamo fare finta di nulla. Siamo un partito fatto di tante persone, simpatizzanti e militanti che hanno deciso di investire il loro tempo per una passione comune: la politica. E per noi fare politica significa occuparsi della cosa pubblica, e farlo con coerenza, lealtà e professionalità. Sono le parole che ha pronunciato Marco Colosimo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia nel corso dell’incontro “Piacenza vista da fuori…” organizzato oggi, 12 febbraio, nell’auditorium Sant’Ilario a Piacenza. Il riferimento è alla maxi inchiesta dei carabinieri che ha travolto sindaci, imprenditori e funzionari. Tra gli indagati figurano anche due figure di spicco del partito: il deputato Tommaso Foti e l’ex assessore comunale Erika Opizzi (si è dimessa appena ricevuta la notizia).

“Stiamo vivendo un momento particolare – ha sottolineato dal palco Colosimo – ma abbiamo deciso di andare avanti. Tommaso ed Erika sono persone perbene, che hanno speso il loro tempo per il bene della città, dedicando la loro vita alla politica. Come partito nutriamo la massima stima e fiducia in loro. Abbiamo intrapreso un percorso insieme che non vogliamo interrompere. Colosimo spiega che è piena la fiducia anche nei confronti della magistratura e si augura che possa fare giustizia in tempi brevi. Poi conclude con una frase del giudice Paolo Borsellino: “La paura è umana, ma combatterla con coraggio è ancora più importante”.

FOTOSERVIZIO MAURO DEL PAPA