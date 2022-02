Baldino nominato in Regione, Giuliana Bensa direttrice dell’Ausl

Da sinistra, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’ormai ex direttore generale dell’Asl di Piacenza Luca BaldinoDopo il durissimo scontro con l’assessore alla Sanità Raffaele Donini (la sospensione dei tamponi quindicinali di controllo agli operatori sanitari, poi sconfessata successivamente dall’assessore dopo le proteste dei sindacati di categoria è stato solo l’ultimo episodio), la direttrice generale alla Cura della persona, salute e welfare della Regione, Kyriakoula Petropulacos, è stata sospesa dall’incarico per 30 giorni, con effetto immediato.

A partire da domani dovrà rimanere assente dal lavoro, mantenendo, come previsto, lo stipendio.

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari della Regione ha infatti avviato un procedimento disciplinare con contestazione d’addebito a suo carico, dopo aver ricevuto dall’Assessorato alle Politiche per la salute segnalazione di fatti a lei addebitabili.

In attesa dell’esito del procedimento, la giunta, con un secondo atto, ha nominato direttore supplente pro-tempore Luca Baldino, attuale direttore generale dell’Ausl di Piacenza. Contestualmente, nella medesima delibera ha nominato l’attuale direttrice amministrativa dell’Azienda, Giuliana Bensa, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, che assume il ruolo ad interim, sempre pro-tempore.