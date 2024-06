Il 5 luglio chiusi i servizi di segreteria di medicina legale e cartelle cliniche

Giovedì 4 luglio, in occasione della ricorrenza del patrono di Piacenza, Sant’Antonino, le attività sanitarie e amministrative dell’Ausl di Piacenza che hanno sede in città saranno regolamentate come in una giornata festiva.

In particolare, l’Ausl ricorda ai cittadini non saranno disponibili il servizio di TeleCup, la distribuzione diretta dei farmaci di piazzale Milano e ospedale, gli sportelli Cup di piazzale Milano e polichirurgico, l’ufficio relazioni con il pubblico di Piacenza e l’ufficio protesica di Piacenza.

La segreteria di medicina legale di Piacenza (invalidi civili, visite necroscopiche di Piacenza e la segreteria della commissione medica locale di Piacenza) e l’ufficio cartelle cliniche rimarranno chiusi al pubblico anche nella giornata di venerdì 5 luglio 2024.

Le attività riprenderanno con il consueto orario di apertura lunedì 8 luglio 2024.