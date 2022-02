Schianto a Podenzano, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Piacenza in seguito all’incidente stradale avvenuto sabato notte a Podenzano in pieno centro, davanti al bar Porteno 900. A causa delle gravi lesioni riportate nel sinistro ha perso la vita Andrea Cavanna. Il 30enne sabato sera viaggiava da solo sulla Golf travolta da un Suv Bmw che, in base alle testimonianze, viaggiava a forte velocità.

L’apertura del fascicolo è un atto necessario per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto attraverso il lavoro dei periti e le testimonianze. Delle indagini si erano occupati i carabinieri. Sulla Bmw viaggiavano quattro giovani. Le condizioni del conducente, un 20enne piacentino, e di una ragazza restano gravi. Meno gravi invece le condizioni di altre due ragazze a bordo del Suv.

Intanto non si ferma l’ondata di dolore e commozione per la morte di Andrea. La famiglia nella tragedia ha compiuto un gesto di estrema generosità autorizzando la donazione degli organi grazie ai quali altre persone potranno vivere. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

IL RICORDO DEL SAN GIUSEPPE CALCIO – “Un giovane che si è sempre distinto per il suo comportamento ammirevole dentro e fuori dal campo” così Stefano Colonna, il presidente del San Giuseppe Calcio, la società dilettantistica in cui militava Andrea Cavanna, ricorda il 30enne prematuramente scomparso. “ Ancora incredulo per l’accaduto – scrive sulla pagina Facebook – desidero ribadire la tua grande disponibilità e bontà d’animo verso gli altri e il tuo comportamento sempre educato tipico proprio di quello che si dice essere un “ bravo ragazzo “…. ti ricorderò sempre con grande affetto” conclude il presidente Colonna. In segno di lutto tutte le attività calcistiche sono annullate fino a nuova comunicazione.