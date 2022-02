“Verifica dati Green Pass”, sul portale dell’Ausl già centinaia di richieste

Funziona ormai a pieno regime il nuovo portale dedicato alla verifica dei dati dei cittadini messo a disposizione nelle scorse settimane dalla Ausl di Piacenza all’indirizzo http://www.ausl.pc.it/greenpass_verifica. Il sito è il punto di riferimento per inserire le richieste di controllo di vaccinazione o completamento delle pratiche di isolamento o quarantena al fine di ottenere il Green pass.

Nei giorni scorsi sono state prese in carico e gestite diverse centinaia di richieste, che hanno assorbito quasi totalmente le ridotte telefonate indirizzate al numero informativo 0523.17.90.900, che quindi cessa la propria funzionalità. Per garantire una risposta sempre più qualificata e tempestiva, l’Azienda invita i cittadini a far confluire sul portale tutte le problematiche relative al riconoscimento di vaccinazioni o conclusione dell’iter di isolamento necessari al rilascio del Green Pass.

Oltre al portale, si ricorda che sono attivi gli altri tradizionali canali informativi: l’Ufficio relazioni con il pubblico, il sito ausl.pc.it e quello dedicato specificatamente all’emergenza (covidpiacenza.it), la segreteria Covid, le pagine ufficiali social e il centralino aziendale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà