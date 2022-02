Terzo polo, Cavalli (Pc Expo) candidato? “A disposizione per la crescita della città”

“Sono a disposizione per la crescita economica della città”. Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo, non conferma né smentisce la sua eventuale discesa in campo con uno schieramento centrista alle imminenti elezioni in città. E così, dunque, Cavalli replica alla domanda netta – “Si candiderà con il terzo polo?” – avanzata dal consigliere comunale Massimo Trespidi (Liberi) durante la commissione convocata a palazzo Mercanti per fare il punto sull’andamento dell’ente fiera. Nei giorni scorsi, infatti, l’ipotesi di Cavalli – in quota Liberali – è circolata tra le grandi manovre in corso nei partiti in vista del voto: il suo nome è stato indicato all’interno di un’eventuale sigla moderata, alternativa al centrodestra e al centrosinistra.

IL DIBATTITO SU PIACENZA EXPO – Durante la commissione, Cavalli ha presentato “gli orizzonti aperti dall’importante aumento di capitale a favore dell’ente fiera, per un totale di 900mila euro erogati da nuovi soci e circa un milione di euro dagli attuali azionisti, di cui 540mila euro da parte del Comune”, che detiene la quota di maggioranza del polo di Le Mose. “L’obiettivo – continua Cavalli – è di potenziare ulteriormente Piacenza Expo, che è la portaerei economica del nostro territorio”.

“UNA GALLERIA PIU’ AMPIA” – Ecco alcuni lavori già conclusi o in programma all’ente fiera: la sostituzione dell’impianto elettrico e di illuminazione all’interno di un padiglione, il potenziamento del sistema di sicurezza, l’aggiornamento tecnologico delle sale, la ristrutturazione dei bagni, l’acquisto di moduli fotovoltaici, e non solo. “Si progetta inoltre l’allungamento della galleria all’ingresso del polo fieristico – illustra Cavalli – così da inglobare il padiglione 2. E si aprirà una seconda biglietteria disponibile anche per gli eventi minori. Presto ci sarà pure una nuova sala convegni da ottanta posti”.