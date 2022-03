In piazza Cittadella il centro territoriale per raccogliere vestiti e cibo per gli ucraini

Un unico centro territoriale per raccogliere vestiti e cibo a favore degli ucraini. È quello che sarà allestito nelle prossime ore all’interno dell’area militare delle ex scuderie in piazza Cittadella, accanto a palazzo Farnese. È quanto deciso stamattina nel vertice convocato in prefettura per organizzare il sostegno alla popolazione colpita dalla guerra.

I cittadini potranno consegnare i generi di prima necessità in determinate fasce orarie (fatta eccezione per i medicinali, che si possono donare nelle farmacie). Tutti i dettagli saranno comunicati a breve. Dal punto di vista formale, l’hub viene concesso dall’Esercito all’amministrazione comunale. A gestirlo saranno gli operatori di Anpas: “Stiamo predisponendo le fasi di raccolta degli abiti e degli alimenti – conferma il coordinatore Paolo Rebecchi – nonché la consegna dei prodotti al confine con l’Ucraina, attraverso i corridoi umanitari”.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri rimarca “la necessità di non farsi trovare impreparati di fronte all’emergenza umanitaria, sia dal punto di vista sociale che sanitario. Bisogna trovare alloggi per chi scappa e posti nelle scuole per i bambini”.

Sul tavolo della prefettura, stamattina, anche l’eventualità di trasformare le palazzine nella base militare di San Polo in un centro di quarantena anti-Covid per i profughi in fuga dall’assedio russo, proprio come già fatto per gli afghani nei mesi scorsi. Per adesso si tratta solo di una soluzione ipotetica, dato che la maggior parte degli ucraini può contare su famigliari o amici residenti nel nostro territorio.