Aiuti umanitari per gli ucraini. Attivo il centro di raccolta di piazza Cittadella

Da stasera, 8 marzo, entrerà in funzione il centro di raccolta per gli aiuti umanitari rivolti al popolo ucraino. Il centro è stato organizzato all’interno degli spazi delle ex scuderie di piazza Cittadella, vicino a Palazzo Farnese e verrà attivato dalle 18.00 di oggi sotto il coordinamento del comune di Piacenza e di Anpas. Sarà possibile effettuare la consegna del materiale tutti i giorni feriali dalle 18.00 alle ore 21.00, mentre il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

I responsabili del centro hanno definito i materiali e i beni di prima necessità che possono essere consegnanti: alimenti non deperibili e a lunga conservazione, come scatolame, pasta, sale, zucchero, riso, the, caffè solubile, biscotti; prodotti di igiene personale; abbigliamento uomo, donna, bambino (intimo, tute, pantaloni, magliette, felpe); abbigliamento termico; giacche, cappotti, cappelli, sciarpe e kway; scarpe e scarponi; coperte e biancheria per la casa (es. lenzuola e asciugamani); sacchi a pelo e termocoperte; borsoni; alimenti per animali; prodotti monouso di carta (es. tovaglioli, piatti, bicchieri, posate); sacchetti per immondizia; caschi, guanti da lavoro, torce frontali; guanti monouso; walkie-talkie; giocattoli.

Non verranno invece raccolti i seguenti beni: farmaci e materiale per medicazione (comprese garze, cerotti, bende, lacci); alimenti deperibili (tra cui prodotti freschi o a scadenza breve); bombolette gas; elettrodomestici e beni fragili.

I volontari di Anpas, per ragioni organizzative, tengono a sottolineare di non concentrare la consegna dei beni e dei materiali nei primi giorni di apertura del centro, anche in considerazione del rischio che l’emergenza si possa protrarre a lungo nel tempo e che sia necessario dare continuità agli aiuti umanitari alla popolazione ucraina.