Ucraina, attivo il centro aiuti in piazza Cittadella: “Serve cibo per i bambini”

È attivo da oggi il centro aiuti per la popolazione ucraina allestito nelle ex scuderie di piazza Cittadella, accanto a Palazzo Farnese. Uno spazio di stoccaggio del materiale di prima necessità da inviare nel cuore del nostro continente, nel Paese colpito dalla guerra. “Ringraziamo di cuore i piacentini – dice una volontaria – in questa prima giornata abbiamo raccolto soprattutto vestiti e alimenti per gli adulti, ma c’è anche una forte necessità di cibo caldo, a lunga conservazione, per i bambini. I più piccoli, infatti, si trovano al freddo, tra le esplosioni delle bombe”. Il centro, coordinato dal Comune di Piacenza e dall’associazione Anpas, è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 18 alle 21, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Non possono essere raccolti farmaci. Tutti i dettagli e le interviste nel servizio del Tgl, qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.