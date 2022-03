Crisi sanitaria, economica e umanitaria: il punto a “Nel mirino” su Telelibertà

Purtroppo, neanche quella di stasera potrà essere una puntata leggera: “Nel mirino”, il format di attualità di Telelibertà condotto dal direttore Nicoletta Bracchi, torna oggi in onda come sempre alle 21 per fare il punto sullo scenario presente, tra crisi sanitaria e umanitaria, congelamento dell’economia e prezzi alle stelle, le pesanti ripercussioni dell’invasione militare russa e delle misure messe in campo dall’Europa e il resto del mondo.

Saranno collegati in studio tre ospiti. Ritorna, sul fronte sanità, il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza, Marco Delledonne. Sul versante delle attività produttive, saranno invece ospiti di “Nel mirino” l’imprenditore Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Piacenza e Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza.

“Nel mirino” va in onda sul canale 76 del digitale terrestre e in live streaming sul nostro sito www.liberta.it; repliche domani alle 9 e alle 17 e domenica alle 19.