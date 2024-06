Esame di maturità tra emozioni, futuro e tracce: stasera il focus a “Nel mirino”

La maturità rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dei giovani, un momento carico di emozioni contrastanti, dove ansia e adrenalina si mescolano. Su questo tema cruciale si concentra la nuova puntata di “Nel mirino”, il format d’approfondimento che andrà in onda stasera, 21 giugno, su Telelibertà. La trasmissione, condotta dalla direttrice Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi, si focalizzerà sull’esame di Stato che ha preso il via per oltre duemila studenti del territorio piacentino, esattamente 2.179. Durante la puntata, verranno analizzate le nuove modalità delle prove, le aspirazioni delle nuove generazioni e le tracce proposte dal ministero, offrendo un quadro completo di questa essenziale fase della vita scolastica. L’istruzione, del resto, è la radice della nostra società. Per questo motivo, in studio saranno presenti esperti e rappresentanti locali per dare voce al mondo di presidi, docenti, studenti e pedagogisti.

Tutte le puntate del programma sono disponibili sul portale on demand www.teleliberta.tv.