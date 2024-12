Natale e il reale valore del regalo, a “Nel mirino” con il vescovo Adriano Cevolotto

Questa settimana, con il Natale ormai alle porte, “Nel mirino” invita a riflettere sul reale valore del regalo: non il prezzo, ma il pensiero e il gesto. A parlarne al tavolo dello Spazio Rotative, venerdì 13 dicembre alle 21 su Telelibertà, saranno la giornalista di Libertà, Patrizia Soffientini, monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, la psicologa clinica e forense Alessandra Benzi e l’imprenditore Valter Bulla, il cui impegno è costante nelle iniziative di solidarietà a favore delle persone più fragili.

valore emozionale

Durante la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi, si parlerà del valore emozionale del regalo, che tende sempre più a privilegiare la dimensione esperienziale piuttosto di quella materiale, ma anche dell’importanza del “fatto a mano” e dell’artigianato, che qualifica un dono come unico e personale.

solidarietà e donazioni

Ampio spazio sarà riservato alle tante donazioni che nel periodo natalizio tendono a voler alleviare sia pure temporaneamente le sofferenze di chi vive in stato di indigenza: dai pacchi solidali alle adozioni a distanza, fino ai regali che sostengono cause benefiche. L’attenzione sarà inoltre posta su iniziative locali che permettono di fare del bene regalando qualcosa di più significativo, associando il dono all’economia circolare e alla sostenibilità: regali “green”, prodotti ecologici oppure a chilometro zero, o ancora vintage e di seconda mano.

consigli per i regali giusti

Non mancherà naturalmente l’angolo dei suggerimenti per mettere il regalo giusto sotto l’albero.

streaming

La trasmissione si potrà rivedere anche on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.