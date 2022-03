Bancarelle, tanti visitatori e aiuti per l’Ucraina: la Fiera di San Giuseppe è tornata

Parlare di rinascita non sarà azzardato, stavolta.

Chi infatti sia passato per via Campagna se ne sarà accorto: la fiera di San Giuseppe è tornata. Ed è un ritorno all’antica bellezza, quella fatta di tante bancarelle, piacentini che fin dal mattino si accalcano nella via, giostre davanti alla basilica di Sant’Antonino. Il merito va al consorzio dei “Mercanti di qualità” che ha portato in via Campagna oltre 65 ambulanti di abbigliamento, oggettistica, piante, fiori e artigianato.

Dal 2020 la fiera di San Giuseppe non si svolgeva, ma già nel 2019 erano poche le bancarelle presenti. Ma fin dalla prima mattina di oggi diversi piacentini hanno fatto un giro fra gli stand, concedendosi qualche acquisto, ma anche mostrandosi generosi. In primis verso la causa della Confraternita della Misericordia, presente per tutta la giornata con i volontari per raccogliere alimenti, medicinali, abbigliamento e giochi per l’Ucraina: già in mattinata, facevano notare con orgoglio dall’associazione, era stato abbondantemente riempito un furgone di aiuti.

Da segnalare il piccolo villaggio animato costruito da Flavio Isingrini, impegnato nella distribuzione dei “pianeti della fortuna”, cartoncini coi numeri fortunati da giocare al lotto e le predizioni sul futuro inventati dal tipografo Pennaroli di Fiorenzuola a metà Ottocento.