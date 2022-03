Tamponi, da domenica tornano a pagamento. Gratis per fine quarantena

Come comunicato ieri dalla Regione Emilia-Romagna, alla luce della fine dello stato di emergenza nazionale prevista per il 31 marzo, vengono riorganizzate le attività di tracciamento del virus e rimodulati alcuni strumenti: la novità più significativa è che da domenica 20 marzo i tamponi antigenici somministrati in farmacia torneranno a pagamento.

Rimarranno invece gratuiti, con costo a carico del servizio sanitario regionale, i test di chiusura dell’isolamento e della quarantena (antigenici o molecolari) eseguiti presso le Aziende sanitarie.

A Piacenza è possibile prenotare i test:

– chiamando il numero 800.651.941

– recandosi a uno sportello Cup

Sarà comunque possibile continuare ad effettuare i test in farmacia al costo di 15 euro (a carico del cittadino), con le abituali accortezze: può farlo solo infatti solo chi è asintomatico da almeno tre giorni.