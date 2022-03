Covid, il Generale Petroni prende il posto di Figliuolo. Guidò il “Polo” di Piacenza

Scade oggi, 31 marzo, lo stato di emergenza Covid, dopo oltre due anni. La campagna vaccinale però prosegue. Il premier Mario Draghi ha nominato il successore di Francesco Paolo Figliuolo nella gestione della campagna vaccinale e delle misure anticontagio. La scelta è ricaduta su un alto ufficiale dell’Esercito che ha lasciato ottimi ricordi anche a Piacenza. Si tratta del maggiore generale Tommaso Petroni che tra il 2015 e il 2018 ha guidato il Polo di mantenimento pesante nord di viale Malta. Petroni avrà il compito di gestire la transizione verso la gestione ordinaria: dal primo gennaio 2023 anche il Covid dovrebbe tornare in carico esclusivo al ministero della Salute.

Nato nel 1962 a Canosa, in Puglia, Petroni è sposato e ha due figli. E’ Cavaliere della Repubblica ed ha ricevuto diverse onorificenze per le missioni di pace in Kurdistan, Somalia e KosovoTUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’