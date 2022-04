Bando per gli alloggi Erp: trasmissione telematica delle domande

Il Comune di Piacenza ha rinnovato la Convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF), modificando contestualmente il bando 2022 per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i relativi moduli (accesso e mobilità). La nuova Convenzione consente all’utenza di rivolgersi ai CAF per la compilazione delle domande e garantisce che l’invio delle stesse, da parte dei Centri di assistenza fiscale, avvenga esclusivamente con modalità telematiche: di conseguenza le domande cartacee saranno scansionate e trasmesse via PEC al Protocollo comunale, così riducendo il rischio di errori nell’allegare i documenti, nella presenza della firma e, non ultimo, assicurando tempestività e certezza di ricezione.

NOVITA’ – Di pari passo sono state apportate alcune modifiche al bando e ai moduli. In sintesi, all’utente che presenta domanda di alloggio Erp non sarà più comunicato personalmente, come in precedenza, l’avviso di esclusione o il mancato riconoscimento di alcuni punti richiesti, ma l’Amministrazione procederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco provvisorio delle domande escluse e dei punteggi attribuiti, entro la data del 15 giugno 2022.

A partire dal giorno della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni entro un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai dieci giorni previsti dal Regolamento comunale, scrivendo all’indirizzo [email protected] o rivolgendosi, negli orari di apertura e previo appuntamento, all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa (0523-492162), allo sportello Informasociale di via Taverna 39 (0523-492731) o alla sede di via XXIV Maggio 28 (0523-492022).

COMUNICATO DEL COMUNE CON I DETTAGLI