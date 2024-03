Case popolari, ecco il nuovo bando: via alle domande, c’è tempo fino al 2 maggio

Possono essere presentate da oggi, venerdì 1° marzo, sino al 2 maggio prossimo le domande di ammissione al nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi Erp in locazione e per la richiesta di cambio alloggio, destinata ai cittadini che già abitano in una casa popolare.

Il nuovo bando è pubblicato sul sito del Comune di Piacenza, dove è possibile anche scaricare la modulistica da utilizzare per presentare la richiesta.

Requisito fondamentale per il titolare della domanda di assegnazione di un alloggio Erp, la residenza o l’attività lavorativa stabile in Emilia Romagna da almeno tre anni, con attuale residenza o attività lavorativa nel Comune di Piacenza. Occorre inoltre essere in possesso di Isee ordinario non superiore a 17.428,46 euro e avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 35.560 euro. I restanti criteri sono descritti nel bando.

La domanda può essere presentata tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata spedita all’indirizzo [email protected] (solo se inviata da una casella Pec), oppure con consegna a mano della documentazione presso i seguenti uffici comunali:

Ufficio abitazioni e diritto alla casa in via Beverora 57, il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12.00, giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle ore 17.30.

– InformaSociale di via Taverna 39, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

– InformaSociale di via XXIV Maggio 28, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00, nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (chiuso il martedì).

– InformaSociale di via Beverora 57, solo il sabato dalle 8.45 alle 12.15.

Per ricevere assistenza gratuita nella compilazione della modulistica e nell’inoltro della stessa per via telematica (con Pec o Spid del Caf, se abilitato), con apposita delega sono a disposizione i centri di assistenza fiscale convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito del Comune di Piacenza.

L’elenco provvisorio delle domande ammesse all’assegnazione dell’alloggio Erp con i relativi punteggi assegnati, così come elenco provvisorio delle domande escluse (con le rispettive motivazioni) saranno pubblicati entro il 15 giugno 2024.

La graduatoria definitiva per l’assegnazione sarà pubblicata entro il 1° agosto 2024, mentre quella relativa al cambio alloggio sarà resa nota entro il 1° settembre. Entrambe resteranno valide sino a quando non entreranno in vigore le successive. I punteggi per l’assegnazione di alloggi Erp sono attribuiti sulla base delle condizioni economiche, sia soggettive (riferite ai componenti del nucleo familiare richiedente) sia oggettive (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio abitazioni e diritto alla casa del Comune di Piacenza presso la sede di via Beverora 57, contattando lo 0523-492162.