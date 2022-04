Caorso: cisterna ribaltata dopo lo scontro con due auto, due i feriti. Strada chiusa

Grave incidente nella mattinata di mercoledì 13 aprile alle porte di Caorso sulla strada statale 10. Tre i mezzi coinvolti, due auto e una cisterna che trasportava cemento e che dopo l’impatto si è ribaltata sulla carreggiata. Una persona anziana è rimasta incastrata nell’abitacolo di un veicolo, è stata estratta dai vigili del fuoco ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Parma in condizioni serie. Un altro ferito è stato invece trasportato all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti mentre altri due hanno rifiutato i soccorsi. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi. Nello stesso tratto si sono verificati diversi incidenti stradali.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà