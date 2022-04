Fiera di Borgonovo: boom di multe. Bambino si perde, riconsegnato ai genitori

Durante la fiera di Pasqua gli agenti della polizia locale di Borgonovo hanno elevato ben 40 sanzioni e ordinato 15 rimozioni forzate. Agli agenti è spettato infatti il compito di vigilare prevalentemente sulla viabilità. Per quel che riguarda le auto rimosse si è trattato di auto che intralciavano passi carrai. Altri 40 automobilisti sono stati multati nella maggior parte dei casi per parcheggio selvaggio. Pur di raggiungere la fiera avevano cioè lasciato l’auto in posti improbabili, sbarrando incroci e uscite di abitazioni private. Il grosso dell’attività è stato inoltre dedicato alla lotta all’abusivismo. Lungo via Roma e viale Marconi, a Borgonovo, in modo particolare, è stata segnalata la presenza di ambulanti abusivi che spesso, all’arrivo delle forze dell’ordine, sono fuggiti lasciando sul posto la loro merce. In questi casi la merce è stata presa in custodia dagli agenti. Tra gli altri interventi, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato un bimbo che si era smarrito e hanno riconsegnato al proprietario un cane di grossa taglia che si era allontanato, forse spaventato dai rumori della fiera.

