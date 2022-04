Diocesi di Piacenza-Bobbio in lutto: si è spento monsignor Pietro Coletto

E’ deceduto nelle prime ore di questa mattina, 24 aprile, monsignor Pietro Coletto. Nato a Busalla, nel Genovese, il 2 aprile 1931, è stato ordinato sacerdote il 19 settembre 1953 per il clero dell’allora diocesi di Bobbio.

Prelato d’onore di Sua Santità e Presidente del Capitolo dei Canonici della Concattedrale di Bobbio, per vent’anni (fino al 1973) è stato segretario particolare di mons. Pietro Zuccarino, Vescovo di Bobbio.

Con passione e competenza ha ricoperto il ruolo di amministratore e primo collaboratore del settimanale “La Trebbia”.

Ha curato pubblicazioni prestigiose sulla figura di San Colombano, di cui è stato un grande cultore, visitando i luoghi delle fondazioni monastiche ad opera del grande monaco irlandese e Segretario dell’associazione “Amici di San Colombano”.

Per la Concattedrale e la città di Bobbio ha pubblicato testi pregevoli, sempre curati in ogni particolare, densi di storia, spiritualità e cultura.

Dal 1989, anno di unificazione della diocesi di Bobbio con quella di Piacenza, è stato nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di Cattaragna e Castagnola, con servizio a Salsominore.

