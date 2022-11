Piacenza “cattura” 23 milioni dal Pnrr per la sicurezza delle cattedrali e l’ex Acna

Quattordici milioni di euro per mettere in sicurezza le cattedrali piacentine, tra le quali il Duomo e 9 milioni per rendere fruibile l’area ex Acna tra 4 anni. Sono i fondi Pnrr che Piacenza è riuscita a catturare. Partiamo dalla diocesi di Piacenza e Bobbio che si è aggiudicata la fetta più alta di tutte le altre diocesi regionali messe insieme. E presto vedremo il Duomo scoperchiato. Saranno infatti smontate le enormi strutture del solaio in laterocemento che reggono il tetto. Sono quelle che in molti hanno ammirato durante la salita alla cupola del Guercino. Verranno sostituite con capriate in legno come nell’antichità, riconosciute più adatte del cemento a reggere le scosse di un eventuale terremoto. E’ solo uno dei numerosi lavori previsti per le cattedrali piacentine grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. “E’ un’occasione unica per la riqualificazione del nostro patrimonio” – spiega l’architetto Manuel Ferrari, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio. Entro il 2025 il Pnrr impone che i progetti siano realizzati e gli interventi collaudati e c’è l’enigma del personale, ad oggi carente per affrontare questa impresa.

Intanto anche la bonifica dell’ex Acna potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel grazie ai fondi del Pnrr. C’è già un cronoprogramma che stabilisce un inizio lavori entro dicembre 2024 e la conclusione entro settembre 2026. Una partita lunga più di dieci anni che ora può sbloccarsi e risolvere la questione del degrado ambientale dei 44mila metri quadrati dell’area di via Tramello sede fino agli anni ’70 di un colorificio. A fermare tutto è stato il lunghissimo contenzioso legale tra Comune e proprietà privata (due società poi fallite) che avevano rilevato il lotto per un piano di edilizia residenziale e commerciale.