Una residenza per anziani nell’ex scuola di Sariano: progetto da 770mila euro

Là dove c’era una scuola poi diventata cuore del volontariato locale sorgerà una struttura all’avanguardia per assistere anziani autosufficienti e persone in provvisoria difficoltà economica. Siamo nel centro di Sariano, frazione alle porte del Comune di Gropparello dove grazie a un ambizioso progetto ideato e strutturato dalla giunta in sinergia con l’ufficio tecnico l’ex scuola da anni inagibile a causa delle precarie condizioni strutturali ritornerà a essere un punto di riferimento per l’intero territorio.

Il Comune di Gropparello è infatti riuscito ad accedere ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza grazie alla partecipazione a un progetto sovracomunale che vede il Comune di Piacenza capofila volto a investire in interventi strutturali e nell’assistenza verso gli anziani. Si parla di risorse complessive pari a oltre un milione di euro che verranno erogate a pioggia in deversi comuni della provincia. Oltre a Piacenza e Gropparello beneficeranno dei fondi Pnrr anche Alta Val Tidone, Morfasso, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

Progetto da oltre 770mila euro – “Abbiamo presentato oltre venti progetti per accedere ai fondi del Pnrr, ma un Comune piccolo come il nostro difficilmente riesce ad emergere se si presenta da solo – spiega il sindaco Armando Piazza -. Facendo squadra siamo più forti e adesso possiamo essere orgogliosi di annunciare quella che sarà una vera e propria rinascita di un immobile storico destinato altrimenti a una fine ingloriosa”. Il valore del progetto inziale superava i 900mila euro. “Un progetto apprezzato da subito all’interno del distretto di Levante che verrà finanziato con un importo pari a 774.105 euro – afferma il primo cittadino -, dovremo quindi riformulare qualche aspetto. Il prossimo passaggio prevede la firma della bozza di convenzione con gli altri Comuni coinvolti. A quel punto si sbloccherà il primo acconto (il 10% del budget totale, ndr) che darà ufficialmente il via alle opere di progettazione e ristrutturazione”.

Da scuola a residenza per anziani aperta alla comunità – Dopo aver trasferito le scuole a Gropparello, l’edificio è stato in un primo momento adibito a mensa scolastica dal 1985 al 90 poi è diventata sede del Borgo di Sariano, realtà di volontariato ancora attiva in paese. Una volta realizzata la nuova casa dell’associazione, l’ex scuola è stata utilizzata come sezione elettorale fino al 2017 quando poi è stata dichiarata inagibile. Perdite d’acqua, muffa, infiltrazioni, banchi e sedie accatastati insieme a vecchi registri. Sembrava segnato il destino dell’ex scuola invece proprio da lì parte un nuovo futuro.

Telesoccorso e assistenza domiciliare – “Nei locali ristrutturati sorgeranno appartamenti per otto tra anziani autosufficienti e persone in difficoltà economica – le parole di Ilaria Curotti, assessore con delega ai Lavori pubblici -. Ma non solo, non vogliamo immaginarla come una semplice ristrutturazione, ci piace pensare a questo luogo come punto di riferimento e di aggregazione per tutti i residenti del comune di Gropparello”. L’ex scuola sorge infatti in un’ampia area verde di circa 700 metri quadrati che nell’idea dell’amministrazione comunale non sarà a disposizione solo degli ospiti della futura residenza, ma di tutta la comunità. “La residenza sarà autosufficiente a livello energetico e sarà fondamentale anche per servizi importanti come il telesoccorso collegato al 118 e all’assistenza domiciliare” conclude l’assessore Curotti. Ancora troppo presto per stabilire un preciso cronoprogramma, ma il Pnrr prevede paletti da rispettare. Sariano e l’intero territorio di Gropparello avranno un nuovo presidio sanitario che ha il sapore di futuro.