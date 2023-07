Sariano in festa, stasera l’atto finale. “Grazie ai volontari si promuove l’intero territorio”

La grande famiglia del volontariato sarianese ce l’ha fatta ancora una volta, la 29esima. Stasera nell’area verde della frazione alle porte di Gropparello si celebrerà l’ultimo appuntamento della quattro giorni di festa del borgo, ma non è per nulla avventato parlare già da ora di grande successo. “Siamo felicissimi – le parole di Fenore Rivaldi, da quest’anno presidente del comitato organizzatore -, il premio più grande per noi è notare la felicità dei tanti partecipanti che hanno scelto di passare momenti di allegria e di condivisione nel nostro meraviglioso parco”.

Mesi di preparazione, impegno, passione e tanto amore per un paese che si illumina di luce propria nei quattro giorni di festa. C’è soddisfazione e anche un po’ di sana emozione negli occhi dei volontari che animano il comitato Borgo di Sariano. Il parco della frazione alle porte di Gropparello si è colorato di tantissimi partecipanti di tutte le età, arrivati da ben oltre i confini provinciali – presenti anche turisti e villeggianti francesi, inglesi e olandesi – per apprezzare l’aria fresca della Val Vezzeno e le prelibatezze preparate negli stand gastronomici, dalla polenta al cinghiale, all’asado, passando per gli immancabili pisarei e fasò. Stasera è tutto pronto per il grande finale con l’orchestra di Daniela Cavanna, poi si penserà ai progetti futuri e a quella che sarà la trentesima edizione. Un compleanno importante da festeggiare alla grande: “Non ci possiamo fermare – commenta Rivaldi – abbiamo tante iniziative in programma, la realizzazione di una nuova struttura, la posa di giochi per i bambini con attenzione particolare alle disabilità e poi dovremo pensare a qualche sorpresa e novità per celebrare al meglio i trent’anni di festa del borgo”.

Impensabile sottovalutare l’importanza per l’intero territorio comunale di eventi di questo calibro, capaci di far conoscere le verdi colline attorno a Gropparello e le bellezze che contraddistinguono la vallata. “Un evento che fa bene al territorio – le parole del sindaco Armando Piazza – abbiamo una grande forza che è quella del volontariato, grazie alla quale si riesce a far conoscere la nostra vallata attraverso varie iniziative organizzate al meglio. Complimenti a tutti”.