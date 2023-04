“In bici tra sport e codice della strada”, Sariano celebra i 22 anni del Trofeo Mini Bike

Quaranta bambini di età compresa tra i cinque e i dodici anni hanno passato un vero e proprio pomeriggio di festa nella meravigliosa cornice dell’area verde di Sariano di Gropparello dov’è sorta la prima tappa annuale della 22esima edizione del Trofeo Mini Bike organizzato dalla Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero in sinergia con la Scuola ciclismo Piacenza e il sostegno di Editoriale Libertà.

“Un impegno che prosegue da 22 anni, già questo numero denota quanto teniamo a un’iniziativa nata dal desiderio di creare occasioni di incontro per i più giovani e per le loro famiglie attraverso lo sport e il divertimento” le parole di Paolo Giovannini, comandante della Polizia locale dell’Unione. Del suo stesso avviso Alfredo Bongiorni, presidente della Scuola ciclismo Piacenza: “Lo sport è indispensabile nella crescita di un bambino, soprattutto se capace di trasmettere insegnamenti e valori. Per questo portiamo avanti questa attività, oltre che collaborare con le scuole del territorio con l’obbiettivo di fornire nozioni di educazione stradale attraverso giochi e opportunità d’aggregazione”.

“Felici di ospitare anche quest’anno bambini e famiglie nel nostro parco – il commento di Fenore Rivaldi, presidente del comitato Borgo di Sariano -. Questo evento lo possiamo considerare un bel antipasto nella marcia di avvicinamento alla nostra tradizionale festa che si terrà dal 7 al 10 luglio. Noi siamo già al lavoro”. Durante la giornata di sport i partecipanti, divisi in diverse batterie, hanno affrontato un percorso preparato dagli organizzatori. Al termine delle gare in bicicletta, tutti i bambini hanno risposto alle domande del quiz di educazione stradale preparato dagli agenti di Polizia locale. Infine, premiazioni per tutti e grande merenda offerta dai volontari del Borgo di Sariano. Il prossimo appuntamento con il Trofeo Mini Bike sarà sabato prossimo nell’area verde di via Confalonieri a Carpaneto. “Un progetto che vuole promuovere la pratica sportiva, la socializzazione e la valorizzazione degli spazi pubblici che caratterizzano i paesi dell’Unione – sottolinea Giovannini -. Siamo felici che sia diventata una tradizione ormai ben consolidata sorretta da capisaldi come il rispetto delle regole, dell’ambiente e il desiderio di divertirci tutti insieme”.