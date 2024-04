Sariano, è arrivata la connessione 4G per cellullari: “Approdo nel presente”

“Sariano approda nel presente”. Dopo vent’anni di totale assenza, gli abitanti e i commercianti della frazione più popolosa del comune di Gropparello potranno accedere al servizio di telefonia mobile 4G. Il segnale ha iniziato a diffondersi da qualche girono grazie all’installazione di un traliccio finanziato da Lepida e fortemente voluto dall’amministrazione comunale in sinergia con l’associazione il Borgo di Sariano. La struttura è stata posizionata nei pressi della località “I Tavasca” nella parte alta del paese.

“Abbiamo fatto le opportune pressioni per offrire servizi mobili coerenti con l’epoca in cui viviamo – commenta il consigliere con delega alla digitalizzazione Andrea Vallavanti -. La collaborazione con Lepida e l’inserimento nel progetto di Cellmon (cellulare montagna) a copertura delle aree a basso ritorno economico, hanno permesso di vedere installato ed operativo il servizio in soli sedici mesi”.

Connessione internet per residenti e attività commerciali

La struttura in metallo, i servizi di alimentazione e gli apparati trasmissivi sono stati installati e forniti a costo zero per le casse del Comune di Gropparello. L’intero investimento è quantificabile in complessivi 170mila euro. “Ad ora – precisa Vallavanti – l’unico operato connesso all’infrastruttura è Tim, ma non si esclude che in futuro non si appoggino altri operatori. L’effetto dell’antenna è comunque tangibile. I residenti di Sariano hanno finalmente dato l’accesso a una connessione internet adeguata, aprendo le porte a nuove opportunità di sviluppo economico e sociale”.

“La Tour Eiffel di Sariano”

Oltre all’antenna già rinominata dai locali la “Toure Eiffel di Sariano” proseguono anche i lavori di installazione della fibra in tutto il territorio comunale. “Entro giugno si dovrebbe concludere un progetto dal valore di 805mila euro – spiega Vallavanti -. Quindi possiamo affermare che con l’avvento dell’antenna e con l’investimento di Open fiber Gropparello ha fatto un importante passo verso il 2.0 che tutti noi auspicavamo all’inizio del mandato”.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO ARMANDO PIAZZA

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Armando Piazza: “Si tratta di un’opera fondamentale per puntare allo sviluppo del territorio – le sue parole -. I cittadini vengono prima di tutto, ma senza attività lavorative non c’è futuro. Grazie alla connessione rispondiamo all’esigenza di tutti, commercianti, aziende e famiglie attraverso un progetto che non va a gravare sulle casse comunali anche grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione di volontariato del Borgo di Sariano”. Il segnale propagato dall’antenna alta 25 metri raggiunge anche la frazione di Gusano e le località limitrofi a Sariano. Alcune frazioni del Comune restano ancora sprovviste, problematiche legate alla carenza di linea si riscontrano a Veggiola e nella parte alta, da Obolo a Prato Barbieri.