Festa del Borgo di Sariano, la prima da presidente per Rivaldi: “Emozione unica”

Tutto pronto per la 29esima festa del Borgo di Sariano. È l’amore per il proprio territorio a spingere ogni anno i volontari del Comitato “Borgo di Sariano” a realizzare un evento capace di coinvolgere centinaia di persone provenienti anche da ben oltre i confini provinciali per godersi l’aria fresca della Val Vezzeno e i prodotti enogastronomici preparati dalle sapienti mani di cuoche e cuochi a chilometro zero. La semplicità è da sempre la cifra stilistica della festa del Borgo: musica, allegria e qualità dell’offerta si intersecano all’interno della meravigliosa cornice offerta dal parco della frazione alle porte di Gropparello.

Stasera si alza il sipario sulla 29esima edizione della festa. Un evento che negli anni ha saputo affezionare una vasta platea di partecipanti attirando nell’area verde di Sariano famiglie con bambini, ragazzi e anziani indipendentemente dall’età. Una festa partecipata e sentita da tutto il paese, una festa che rappresenta il legame tra i sarianesi e il loro territorio, da promuovere e valorizzare attraverso la bellezza, la cultura enogastronomica e la musica. In queste settimane i volontari del borgo hanno tirato a lucido il campo, predisposto il palco e previsto una balera più capiente degli anni precedenti. Non solo, l’associazione è riuscita a realizzare anche una nuova struttura in legno all’interno della quale saranno previste le casse.

“Un’opera che va a impreziosire il nostro parco – sottolinea Fenore Rivaldi, da quest’anno presidente del Comitato – e che ci permetterà di rendere più scorrevoli le file, limitando i tempi d’attesa”. La 29esima non sarà un’edizione come le altre soprattutto per Rivaldi: “Nonostante siano tanti anni che partecipo all’organizzazione di questa grande festa, non nascondo l’emozione di questi giorni – le sue parole -. Sono subentrato da poco alla guida dell’associazione, ma l’aspetto fondamentale che ci contraddistingue è l’affiatamento del gruppo.” “Ognuno di noi mette impegno e passione per quest’area e per l’intero paese indipendentemente dal ruolo che ricopre nel comitato – continua Rivaldi -. Quest’anno ho notato un’armonia e uno spirito indescrivibili. Sono grato a tutti i collaboratori per quello che hanno fatto e per quello che faranno”.

Il via alle danze sarà responsabilità di “Renzo e i menestrelli” sul palco dalle 21.00 di stasera. Sabato sera toccherà invece all’orchestra “Rossella e Marco”. Domenica si parte alle 10 del mattino con l’inaugurazione ufficiale, la santa messa e si prosegue con l’apertura degli stand a pranzo e la mostra di auto d’epoca, aspettando l’inizio dello spettacolo offerto da Danilo Rancati. La quattro giorni di festa si concluderà lunedì sera a tempo di musica grazie all’orchestra di Daniela Cavanna. “Ringrazio l’amministrazione comunale con la quale continuiamo a collaborare per migliorare sempre di più la nostra area” conclude Rivaldi, annunciando che nelle prossime settimane arriveranno nuove installazioni nel parco giochi, tra cui un’altalena inclusiva per ragazzi con disabilità. Perché il parco del borgo è di tutti e per tutti.

Guardando al futuro i volontari del borgo hanno in programma la realizzazione di una nuova struttura da adibire a bar e magazzino per le attrezzature. Un progetto ambiziosa che testimonia, ancora una volta, il desiderio di continuare a investire in quello che è il vero e proprio cuore pulsante del paese.