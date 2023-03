Tentato omicidio a Sariano, condannato a quattro anni il secondo imputato

Seconda sentenza di condanna per il tentato omicidio avvenuto in una casa a Sariano di Gropparello nella notte fra il 6 e il 7 agosto del 2021. Bouchaib Youssef, marocchino di 32 anni, è stato condannato a quattro anni al termine del processo con rito abbreviato (che si basa soltanto sulle carte dell’indagine e prevede uno sconto di un terzo della pena). Previsto anche un primo risarcimento (la cosiddetta provvisionale) di 7mila euro per la vittima Aselem Nouami. L’imputato, attualmente in carcere, era presente al processo celebrato a porte chiuse. Per il tentato omicidio, due mesi fa era stato condannato a sei anni di reclusione Lyamani Hamza.

Secondo l’accusa, Bouchaib e Lyamani si resero responsabili di un pestaggio violentissimo, nel quale la vittima venne picchiata con una scopa e il bastone di un ventilatore, oltre che a mani nude, per poi essere abbandonata sul ciglio di una strada in fin di vita.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’