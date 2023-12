Aggressione di Santimento, movente nei dissidi familiari. In passato altre segnalazioni

Vecchi dissapori con l’ex compagno sarebbero il movente all’origine dell’aggressione che Gessica Camoni ha compiuto nella notte tra venerdì e sabato ai danni di Dorina Guglielmotti, madre dell’uomo. Il fatto è avvenuto in una palazzina lungo strada della Marocca, nei pressi di Santimento, tra Calendasco e Rottofreno.

È inoltre emerso che negli ultimi periodi la 41enne si era resa protagonista di altri episodi di intemperanza che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri.

La vittima come riferito nell’edizione di ieri è stata raggiunta da otto coltellate: collo, spalle, volto e a una mano. Non è in pericolo di vita.

Gessica Camoni subito dopo l’accaduto è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e rinchiusa in una cella delle Novate.