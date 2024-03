“Forestiamo insieme l’Italia”: a Calendasco verranno piantati mille alberi

“Forestiamo Insieme l’Italia” attraverso il progetto “Bio Forest” arriva, con la collaborazione di Conad Centro Nord, nel comune di Calendasco dove verranno posizionati mille alberi.

Ad avviare la piantumazione erano presenti anche i soci imprenditori Conad del territorio piacentino Sonia Fumagalli, Vincenzo Cordani, Elena Soressi accompagnati da collaboratori dei punti vendita e Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne e Csr di Conad Centro Nord. “Siamo orgogliosi di metterci al servizio delle comunità in cui operiamo con un’importante iniziativa di forestazione, una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della Comunità – dichiarano i promotori –. Grazie all’impegno dei nostri soci e dei nostri collaboratori, promuoviamo ogni giorno la tutela del territorio per costruire insieme un futuro ancora più sostenibile, in linea con la nostra strategia di sostenibilità”.

Mille alberi a Calendasco – “Continua l’impegno di Conad che ci vede insieme qui a Calendasco per dare vita a una nuova foresta urbana. – afferma Paolo Viganò – Presidente di Rete Clima – Avvieremo oggi la messa a dimora di 1000 alberi. Siamo contenti di essere al fianco di Conad in questo percorso sulla sostenibilità che tappa dopo tappa toccherà tutto il territorio nazionale. Come sempre gli alberi e arbusti sono stati selezionati con cura dal nostro team forestale per adattarsi al meglio alla zona interessata”.

Presente alla piantumazione anche Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco: “Le aree piantumate diventeranno un vero e proprio polmone verde nell’area industriale del nostro comune: ringrazio Rete Clima e Conad perché con la loro collaborazione si realizza un progetto di forestazione in pianura che l’Amministrazione coltivava da tempo”.

Il progetto mira allo sviluppo di “Bio Forest”, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Negli interventi di forestazione saranno infatti utilizzati un numero elevato di specie arboree ed arbusti, adatte al contesto territoriale e scelte sulla base delle ecoregioni. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere lungo l’intera stagione vegetativa in modo da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio.