Aria di primavera: a Calendasco folla per la Fiera del Po e del pesce fritto

A Calendasco è il gran giorno della Fiera del Po e del pesce fritto, una delle prime feste popolari che aprono la primavera e una buona occasione per gustare i croccanti pesciolini fritti preparati da volontari, bar e ristoranti: con la sua 58esima edizione, l’evento ha portato in paese bancarelle, ottima gastronomia, attività per bambini, mostre, camminate e anche i giri in barca sul Grande Fiume. Già dalla mattinata la via principale del paese, via Roma, si è animata di decine e decine di banchi di espositori, con offerte e proposte di tutti i generi. Il momento principale in piazza Bergamaschi è stato il taglio del nastro ufficiale della fiera, con il sindaco Filippo Zangrandi e le autorità.