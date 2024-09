A Calendasco il Festival Transitare con il medico di Lampedusa Pietro Bartolo

Sarà Pietro Bartolo l’ospite principale della giornata di oggi, domenica 29 settembre, a Calendasco. Con il Festival “Transitare”, promosso dall’amministrazione comunale, arriva nel piccolo centro della bassa il medico che dal 1991 si occupa del poliambulatorio di Lampedusa, punto di prima assistenza per i migranti che sbarcano sulle coste italiana. Intervenendo nel castello della borgata (alle 17:00), porterà la sua esperienza quotidiana, affiancata dalla testimonianza di Moussa Tabe, profugo ventenne ospitato a Calendasco e passato proprio dall’hot spot dell’isola siciliana. A coordinare l’evento sarà Paola Brianti, giornalista di Libertà.

una giornata di eventi

Bartolo è solo uno degli ospiti che interverranno al Festival. Per tutto il pomeriggio, al castello si susseguiranno presentazioni dei libri “Passeggiate nei piccoli cimiteri” di Claudio Visentin (in collaborazione con Nuovi viaggiatori) e “Aurora”, giallo di Marina Visentin.

In Piazza Bergamaschi, invece, dalle 15 e 30 spazio al divertimento con giocolieri, artisti di strada e trucca bimbi, oltre che ad esibizioni di forgiatura medioevale. Parallelamente, gli stand gastronomici saranno pronti ad offrire una buona merenda o la cena a coloro che lo desiderano.

A chiudere la giornata, due spettacoli teatrali, di nuovo al castello. La compagnia “Quarta Parete” porterà in scena “Una storia fortunata”, rappresentazione per famiglie tratta da “La gabbianella e il gatto” (ore 20,15). Alle 21 e 15 spazio al “Gruppo Laboratorio donna Calendasco”, impegnate nello spettacolo “Seriamente scherzando”, a cura di Manicomics Teatro. Anche il sindaco Filippo Zangrandi è stato chiamato a salire sul palco, dandosi all’improvvisazione insieme alle attrici.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Al Guado di Sigerico:

ore 9,45 In bici da Palazzo Farnese al Guado di Sigerico. Prenotazioni a: [email protected] – [email protected]

ore 14,30 – “La Francigena in bicicletta. Storie su due ruote”. Con Raffaele Veneziani e Corrado Cappa, ciclisti lungo la Via

Al castello:

ore 11 e 12 – Visite guidate al Castello di Calendasco. Prenota 3207698852

ore 15,30 – Presentazione di “Passeggiate nei piccoli cimiteri” di Claudio Visentin, in collaborazione con “I nuovi viaggiatori”

ore 16,15 – Presentazione di “Aurora”, un giallo di Marina Visentin in uscita a settembre, in collaborazione con Libreria Coop di Piacenza

ore 17,00 – Oltre il Mediterraneo. Incontro con Pietro Bartolo, medico di Lampedusa.

Coordina Paola Brianti

ore 20,15 Spettacolo “Una storia fortunata” con Quarta Parete

ore 21,15 Spettacolo teatrale “Seriamente scherzando” con “Gruppo Laboratorio donna Calendasco” e Manicomics Teatro

Dalle ore 15,30 in Piazza Bergamaschi:

Artisti di strada, giocolieri, truccabimbi e dimostrazione di forgiatura medievale

Merenda e cena con stand gastronomici