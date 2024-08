Mondiali di atletica Master 60, quarto posto per il piacentino Paolo Mazzocconi

Il piacentino Paolo Mazzocconi ha raggiunto la quarta posizione ai mondiali Master 60 di atletica leggera, nella specialità dei 100 metri. Mazzocconi, residente nel quatiere della Bonina a Calendasco ha portato nella sua avventura in Svezia i gadget e i colori del suo paese. Maglietta e borraccia targate “Io sono di Calendasco” gli sono state conferite appositamente dal sindaco Filippo Zangrandi che ha subito voluto congratularsi con il suo concittadino.

“Il quarto atleta più forte del mondo nella categoria Master 60 ce l’abbiamo noi” ha commentato in un post sulla sua pagina Facebook Zangrandi prima di invitare Mazzocconi come ospite d’onore alla festa del quartiere Bonina, in programma sabato 31 agosto ai giardinetti di via Pasoli.

La bandiera italiana di Mazzocconi sventola appena dietro a quelle di Stati Uniti, Germania e Francia. I mondiali di atletica over 35 continueranno fino al 25 agosto con base a Goteborg, in Svezia. Si tratta dell’edizione numero 25 che passerà alla storia come una delle più partecipate di sempre con più di 8 mila atleti e un numero record di 111 nazioni rappresentate.