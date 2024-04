Calendasco: spuntano resti nel cantiere delle scuderie, in programma visite guidate

Il cantiere delle ex scuderie del castello di Calendasco appena partito è già uno scrigno di sorprese: muri finora sconosciuti dell’antico nucleo abitato del paese, vasellame medievale e perfino ossa umane.

Lì dove presto sorgerà la nuova biblioteca e il centro culturale del Comune, finanziato con fondi Pnrr, per il momento c’è un viavai di archeologi, impegnati a far emergere dal terreno la storia antica di Calendasco, sotto la stretta guida della Soprintendenza dei Beni Culturali.

VISITE AGLI SCAVI

E tutto quello che è emerso dagli scavi per le fondamenta dell’edificio sarà visibile a tutti ed eccezionalmente per una sola giornata: sabato 6 aprile si potrà fare un tour guidato ai ritrovamenti in compagnia dell’archeologa Maria Maffi. L’appuntamento sarà nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, con visite della durata di circa mezz’ora: servirà prenotarsi entro venerdì al numero 320-7698852.