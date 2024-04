Calendasco, altro mezzo milione per il castello: mostre e “cooking show”

Altro mezzo milione di euro in arrivo sul castello medievale di Calendasco, per il suo recupero, tra mostre di reperti o “cooking show” per promuovere la gastronomia locale: dopo l’inaugurazione dello scorso settembre dei lavori di rifacimento della facciata, del cortile, dei due saloni principali e del ponte d’accesso, non si ferma il fiume di contributi per la rinascita dell’antico polo storico. E ancora una volta è risultata vincitrice l’alleanza con il paese di Berceto, grazie al quale si è già ottenuto un contributo milionario per il recupero delle ex scuderie del castello, appena iniziato.

Il nuovo contributo è frutto di una convenzione con il Ministero del Turismo: sarà una quota importante di un progetto di un milione e mezzo di euro che andrà a rivitalizzare le ali del castello oggi ancora non recuperate.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’