Portata in carcere la 41enne che ha ferito a coltellate la madre dell’ex compagno

È stata portata in carcere alle Novata la donna di 41 anni che ieri notte ha aggredito e ferito la madre dell’ex compagno in un’abitazione lungo strada della Marocca, nei pressi di Santimento, tra Calendasco e Rottofreno. La 66enne era stata colpita con otto coltellate, oltre che con calci e pugni: si trova ricoverata all’ospedale di Piacenza, con ferite da taglio, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

I carabinieri avevano fermato la 41enne a pochi metri da casa, dopo che la sua auto era finita fuori strada, forse in un tentativo di fuga. Interrogata tutta notte, è stata poi arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del Gip.

Il coltello da cucina utilizzato per l’aggressione e l’auto della donna sono stati posti sotto sequestro.