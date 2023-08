La gioia dei bambini tra il miele, le galline felici e i frutteti della Val Rosello

Quando i bambini scoprono le bellezze e i colori della natura è subito magia. “Meraviglioso vedere i loro occhi illuminarsi durante le attività nel frutteto, mentre scoprono il mestiere dell’apicoltore o quando danno da mangiare alle pecore e alle galline”. E’ un clima di grande felicità quello che si respira nell’azienda agricola Biofilìa quando apre le porte della propria corte, immersa nelle colline della Val Rosello, ai partecipanti del centro estivo di Gropparello. “Qui – spiega Grazia Invernizzi – cerchiamo di avvicinare i più piccoli alla natura, agli animali e anche a un mestiere, quello del contadino, che va assolutamente riscoperto”.

Grazia insieme a Mauro Fumagalli portano avanti una vera e propria filosofia di vita nel rispetto della natura e degli animali. Una filosofia che hanno voluto mostrare ai giovani partecipanti del centro estivo di Gropparello che nell’arco dell’estate hanno vissuto due giornate speciali. “Abbiamo dato da mangiare alle galline, abbiamo raccolto le uova e poi accarezzato il cavallo – racconta felice una bimba prima di correre via con i suoi amici a vedere le pecore -. E’ stato bellissimo”. “I bambini hanno vissuto due classiche mattinate da fattore – spiegano Grazia e Mauro – e quali sono le prime cose che fa il fattore al mattino? Dà da mangiare agli animali e pulisce gli animali, rispettandoli e amandoli”.

“Quando abbiamo ideato il centro estivo lo pensavamo così – spiega il consigliere comunale Cristian Carini -, un luogo aperto pronto a interagire con le associazioni di volontariato e le attività locali con l’obiettivo di celebrare le bellezze del nostro territorio e farle scoprire ai più piccoli”. Per tutta l’estate Gropparello è stato animato dalle grida, le risate e l’inconfondibile allegria di oltre 80 bambini che hanno partecipato al centro estivo promosso dall’amministrazione comunale in sinergia con la cooperativa l’Arco. Numeri da record per un centro estivo all’insegna della collaborazione con le attività e le associazioni di volontariato locali. “Siamo molto contenti – continua Carini – abbiamo registrato numeri importanti, oltre 80 bambini e diversi ragazzi di terza media e prima superiore che dopo essere stati formati hanno collaborato come aiuto-educatori”.

Tanti residenti, ma anche villeggianti e turisti che hanno imparato a conoscere e amare l’intera Val Vezzeno. Dopo una breve pausa, il Comune ha deciso di proseguire con il centro estivo anche dal 21 agosto al 14 settembre. Si sa, a investire nel futuro dei bambini non si sbaglia mai. “Un servizio per le famiglie e un’occasione preziosa per l’intero territorio. Vogliamo continuare a sentire le urla di gioia dei bimbi risuonare nel comune di Gropparello” conclude Carini.