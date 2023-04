Promis Gruparel: “Partiamo dai sorrisi dei bimbi per il futuro del territorio”

“Partiamo e facciamo qualcosa che renda felici i bambini”. Se lo erano ripromessi in una delle prime riunioni dopo aver avviato la nuova associazione. Si tratta di sette amici, cresciuti insieme, che hanno dato vita alla Promis Gruparel proprio con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio attorno al capoluogo della Val Vezzeno. Se il detto “chi ben comincia è a metà dell’opera” corrisponde al vero, i soci di Promis possono essere soddisfatti dei tanti sorrisi che hanno caratterizzato il loro primo evento: una caccia all’uovo tra i parchi e le aree verdi di Gropparello dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Oltre 50 i giovanissimi che hanno partecipato, accompagnati dai loro genitori, all’iniziativa organizzata dall’associazione.

Una caccia all’uovo itinerante e impreziosita dalle interpretazioni di Susy Stragliati e Gabriele Battini che rispettivamente hanno vestito i panni di una strega sbadata bisognosa d’aiuto per realizzare un uovo magico e del Piplon, protagonista di una delle leggende più amate tra le colline della Val Vezzeno che racconta di un diavolo sciocco innamorato della bella Gesandra e diventato pietra a causa dell’inganno di frate Gesualdo. Un grande gioco a tappe dove i bambini hanno potuto conoscere anche la storia di Gropparello e dei suoi castelli grazie alla lezione interattiva di Angela Boiardi.

“Siamo felici, ci tenevamo tanto a iniziare bene coinvolgendo bambini e famiglie – le parole di Marco Maggi, giovane presidente della Promis -. Vogliamo dare il nostro contributo per costruire quello che sarà il futuro del territorio, partire dai bambini ci sembrava indispensabile”. Per la realizzazione della caccia all’uovo sono stati coinvolti decine di volontari di tutte le età, tra cui i conigli giganti interpretati da Paolo Paraboschi e Jacopo Federici. “Bellissimo vedere tante persone che hanno collaborato alla riuscita dell’evento – sottolinea Maggi -. Una sinergia che sarà alla base anche delle prossime iniziative”. Una grande macchina del volontariato che ha coinvolto anche l’asilo di Gropparello, infatti le uova ricercate per tutto il paese sono state dipinte dagli alunni aiutati dalle loro maestre. Ampio il programma di Promis: a fine maggio inizierà il torneo di calcio dedicato alla memoria di Federico Maggi in sinergia con altre associazioni del territorio e la Lilt Piacenza, poi il torneo di calcio notturno e altre iniziative dedicate a bambini e anziani.