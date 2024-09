Torna la Camminata in rosa: ristori musicali al tramonto contro il tumore al seno

Un viaggio all’insegna della bellezza per promuovere la prevenzione contro il tumore al seno. Per il pomeriggio di sabato 5 ottobre una grande rete di realtà associative – guidata da Promis Gruparel in sinergia con Borgo di Sariano e Nuova Pro loco di Gusano – ha organizzato la Camminata in Rosa con il duplice obiettivo di promuovere le colline che caratterizzano la Val Vezzeno e raccogliere fondi da destinare ad Armonia Onlus.

Musica, arte e natura. Le parole chiave di un evento che gli organizzatori definiscono “molto di più di una semplice camminata”. “Il nostro obiettivo – spiega Alessandro Maggi, in rappresentanza di Promis Gruparel – è valorizzare le bellezze che emanano le colline della Val Vezzeno e arricchirle con le esibizioni dal vivo di cantanti, musicisti e pittori”.

Evento in memoria di Ilaria Zanetti

L’iniziativa è stata ideata in ricordo di Ilaria Zanetti: donna, madre e amica scomparsa troppo presto proprio a causa di un tumore al seno. Tra i volontari attivi nella realizzazione dell’evento benefico le figlie Giada e Sofia e il marito Mauro Segalini. Punto di ritrovo della manifestazione sarà la meravigliosa area verde di Sariano di Gropparello. Dal parco dove ogni anno si svolge la tradizionale Festa del Borgo partiranno tre percorsi da 2, da 5 e da 9 chilometri. “Il più breve è stato pensato per essere percorso anche da passeggini e carrozzine – spiegano i promotori -; il medio effettuerà un anello panoramico attorno alla frazione di Sariano e il più lungo porterà i partecipanti alla Festa delle Castagne di Gusano passando per la frazione di Veggiola e toccando ben tre castelli medioevali”.

Ristori musicali e discoteca nel bosco

I percorsi saranno segnati da frecce e nastri rosa, rosa come il mese della prevenzione contro il tumore al seno che si celebra proprio a ottobre. La partenza è consentita nell’arco di orario compreso tra le 15.30 e le 17.30 del 5 ottobre. “Per chi deciderà di affrontare il percorso più lungo abbiamo messo a disposizione un servizio navetta fino a mezzanotte per consentire a chiunque dopo la camminata di godersi anche le prelibatezza della Festa delle Castagne prima di fare rientro a Sariano” afferma il presidente della Nuova Pro loco Gusano Fiorenzo Gandolfi.

Sempre lungo il percorso da 9 chilometri sono previsti anche particolari ristori con protagonisti artisti di ogni genere. Sarà infatti possibile assistere all’esibizione di Alberico Barabaschi con il suo sax e ammirare il live painting di Alice Iudicello che dipingerà una tela in tempo reale con accanto Maurizio Marchioni e la sua chitarra classica. L’ultimo ristoro invece avrà come protagonista Luca Cavezzali, in arte Dj Cave, che armato della sua fidata console ricreerà una vera e propria discoteca nel bosco tra Veggiola e Gusano.

Ottobre mese rosa della prevenzione

Tra i partner dell’iniziativa anche Lilt Piacenza, sezione locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori che proprio da Sariano darà il via alla campagna mensile dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce. “Prezioso anche il contributo di sponsor privati che hanno premiato la nostra iniziativa – commentano gli organizzatori -. Le ditte di trasporti ‘Autoservizi Rossi Pietro & figli’ e ‘Rossi Viaggi’ hanno messo a disposizione i propri mezzi per il servizio di navetta gratuito e Absolute Yacht ha finanziato l’acquisto delle magliette celebrative dell’evento. Un grazie di cuore va anche alle tante attività del territorio che hanno voluto partecipare donando prodotti che renderanno speciali ristori e cesti per i gruppi più numerosi”.

L’intero ricavato della Camminata in Rosa sarà destinato ad Armonia Onlus che parteciperà con banchetti informativi sia nell’area verde di Sariano, che nel parco di Gusano dove si svolgerà la 47esima Festa delle Castagne. Lungo i tragitti i partecipanti potranno scorgere ruscelli, piccoli borghi e strutture dal grande valore storico. “Si cammina, si canta, si balla e si gustano anche le prelibatezze gastronomiche del nostro territorio – chiosano i promotori -, tutto questo in un grande evento che ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Ilaria e di promuovere la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce”. L’evento è organizzato in sinergia con il Csi Piacenza e con il patrocinio del Comune di Gropparello.