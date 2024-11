Punti-spesa per la lotta ai tumori: quasi 5mila euro devoluti da Coop alla Lilt

I punti spesa devoluti dai soci alla prevenzione e alla ricerca: ammonta a circa 5mila euro l’assegno che Coop Alleanza 3.0 ha donato alla sezione piacentina della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

“Grazie alla conversione del totale di questi punti in risorse economiche – spiega Paola Rossi, presidente della Zona soci di Piacenza di Coop Alleanza 3.0 – ”La mia spesa fa di più” non è rimasto semplicemente uno slogan, ma un gesto concreto. Significa veramente trasformare un atto quotidiano come fare la spesa in un aiuto concreto e tangibile per il benessere delle nostre comunità e dei nostri territori. Ringrazio i soci per la loro generosità: questa iniziativa dimostra come l’agire collettivo contribuisca alla costruzione di un futuro sereno, dove si possono affrontare e superare le malattie oncologiche”.

“Siamo profondamente grati a Coop Alleanza e ai suoi soci, che con questo generoso contributo ci permettono di portare avanti la nostra missione di prevenzione di prossimità – ha commentato il presidente della Lilt piacentina Franco Pugliese – Grazie a un ambulatorio mobile dotato di attrezzature all’avanguardia, possiamo raggiungere i paesi più distanti da Piacenza, offrendo alle donne che non riescono a recarsi in città la possibilità di sottoporsi allo screening mammografico”.

È il secondo anno che Coop Alleanza 3.0 ha sostenuto le attività della Lilt piacentina: l’anno scorso la donazione era stata di 3mila 800 euro.